Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250812 - 0826 Frankfurt - Ginnheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagmorgen ereignete sich gegen 10:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur Rosa-Luxemburg-Straße. Eine 31-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger VW-Golffahrer befuhr mit seinem Auto die Platenstraße in Richtung Auffahrt zur Rosa-Luxemburg-Straße, als eine 31-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg bei der Auffahrt überquerte. Nach aktuellen Erkenntnissen stieß der Autofahrer aus ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin zusammen. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde die Geschädigte mehrere Meter nach vorne geschleudert. Rettungskräfte brachten die Frau, welche schwerverletzt wurde aber nicht in Lebensgefahr schwebte, in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell