Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250811 - 0824 Frankfurt-Altstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagmorgen (10. August 2025) kam es auf dem Römerberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die schließlich in einer gefährlichen Körperverletzung mündete.

Nach aktuellen Erkenntnissen trafen mehrere Beteiligte gegen 06:05 Uhr auf dem Römerberg aufeinander. Dort entwickelte sich zunächst eine verbale, dann eine körperliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf verletzte ein 19-jähriger Tatverdächtiger einen 21-jährigen Geschädigten mit einem scharfen Gegenstand am Hals. Ein weiterer 17-jähriger Geschädigter trug im Rahmen der Auseinandersetzung leichte Verletzungen davon.

Danach flüchtete die Gruppierung rund um den Tatverdächtigen fußläufig. Polizeibeamte nahmen zwei Tatverdächtige, darunter der Haupttäter, auf ihrer Flucht fest.

Der 21-jährige Geschädigte wurde schwer verletzt (jedoch nicht lebensbedrohlich) in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 19-jährige Tatverdächtige wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht. Die Polizei entließ einen 18-jährigen Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

