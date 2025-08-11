Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250811 - 0821 Frankfurt - Gallus: Autoknacker im Einkaufszentrum festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen bereits am vergangenen Mittwochabend (06. August 2025) einen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor vier Fahrzeuge aufgebrochen bzw. beschädigt hat.

Der 40-jährige Beschuldigte hielt sich gegen 21:10 Uhr im Parkhaus des Einkaufszentrums in der Europaallee auf, als er dabei beobachtet wurde wie er ein Fahrzeug aufbrach. Als kurz darauf die Mitarbeiter der Security Firma eintrafen, schlug er gerade die Scheibe eines weiteren Fahrzeugs ein. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten ihn fest, bis kurz darauf Polizeibeamte eintrafen und den Beschuldigten festnahmen. Die Beamten fanden diverses Diebesgut bei ihm auf.

Insgesamt konnten ihm nach ersten Ermittlungen vier beschädigte Fahrzeuge in dem Parkhaus zugeordnet werden.

