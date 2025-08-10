Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250810 - 0818 Frankfurt - Innenstadt: Rassistisch motivierter verbaler sowie körperlicher Übergriff

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Samstag (9. August 2025) kam es zu einem verbalen sowie körperlichen Übergriff mit rassistisch motivierter Grundlage. Die Polizei fertigte sodann eine Strafanzeige.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 35-Jähriger und ein 62-Jähriger gegen 17:00 Uhr auf der Zeil zunächst in einen verbalen Streit. Hierbei habe der 35-Jährige den 62-Jährigen rassistisch beleidigt und diesem zudem gesagt, dass er nicht hierhergehöre. Als der Geschädigte sich umdrehte, habe der Tatverdächtige diesem unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die herbeigeeilten Polizeikräfte fertigten eine Strafanzeige. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verwiesen sie den Aggressor des Platzes. Dieser muss sich nun des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Beleidigung verantworten.

