Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250809 - 0815 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt zwei Erpresser fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Freitag (8. August 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen fest, welche im Verdacht stehen einen Mann nach vorangegangener Dienstleistung erpresst zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge traf sich der Geschädigte mit der späteren Beschuldigten gegen 16:40 Uhr in einem auf der Mainzer Landstraße befindlichen Hotel, um intime Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Während der Dienstleistung tauchte der 33-jährige Komplize der 22-jährigen Beschuldigten auf. Gemeinsam bedrohten die beiden den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers und verlangten weitere Zahlungen. Dem sichtlich eingeschüchterten Mann gelang es dennoch einen Notruf abzusetzen. Beamte eilten zur Örtlichkeit, nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und brachten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

