POL-F: 250809 - 0814 Frankfurt - Niederrad: Bezugnahme zur Vermisstenmeldung 250807 - 0805 - Fahndungsrücknahme - Vermisste zurück

Die seit Montagabend (4. August 2025) vermisste Sabine P. konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Fahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.

