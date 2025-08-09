Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250809 - 0814 Frankfurt - Niederrad: Bezugnahme zur Vermisstenmeldung 250807 - 0805 - Fahndungsrücknahme - Vermisste zurück
Frankfurt (ots)
Die seit Montagabend (4. August 2025) vermisste Sabine P. konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Fahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.
