POL-F: 250808 - 0811 Frankfurt - Polizeipräsidium: Neuer Leiter der Abteilung Einsatz

Frankfurt

(yi) Das Polizeipräsidium Frankfurt a. M. hat einen neuen Leiter der Abteilung Einsatz. Anfang dieser Woche trat Erik Hessenmüller das neue Amt des höchsten Polizeibeamten Frankfurts an.

Doch wer ist Erik Hessenmüller eigentlich? Herr Hessenmüller begann seine polizeiliche Laufbahn im mittleren Dienst bei der Hessischen Bereitschaftspolizei - heute das Hessische Polizeipräsidium Einsatz. Schnell war klar, dass ihn sein Weg in den gehobenen Dienst führen würde. Nach abgeschlossenem Studium und einigen Verwendungen später entschied sich der gebürtige Nordhesse für das nächste Studium - das des Höheren Dienstes. Die vielen Einblicke, die er nach Abschluss des Studiums in seinen Funktionen gewinnen konnte, unter anderem zuletzt als einer von drei Einsatzleitern bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 und als Leiter der Abteilung Einsatz in Gießen, bildeten die Grundlage für die neue Aufgabe, welcher Herr Hessenmüller positiv entgegenblickt.

"Das Amt des Leiters der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Frankfurt a. M. ist ein ganz Besonderes. Frankfurt am Main gehört zu einer der größten Städte Deutschlands und bringt als Mainmetropole viele Besonderheiten mit sich, welche es im polizeilichen Alltag stets zu berücksichtigen gilt. Das ist eine spannende und zugleich herausfordernde Aufgabe, der ich mit Vorfreude und gesundem Respekt entgegenblicke.", so Hessenmüller.

Ein fremdes Gesicht ist Erik Hessenmüller im Präsidium Frankfurt a. M. gewiss nicht. Ende Oktober 2024 übergab er die Leitung des Abteilungsstabes an seine Nachfolgerin und arbeitete davor schon in unterschiedlichen Funktionen bei der Frankfurter Polizei. Als leidenschaftlicher Läufer trifft man Herrn Hessenmüller nach Dienstende im Hochtaunuskreis an, wo er mit seiner Familie lebt.

