POL-F: 250807 - 0810 Frankfurt - Freigericht

Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 250805 - 0802 - Fahndungsrücknahme - Vermisster zurück

(ha) Die 16-jährige Bilan M. ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt, die Fahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.

