Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250807 - 0810 Frankfurt - Freigericht
Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 250805 - 0802 - Fahndungsrücknahme - Vermisster zurück
Frankfurt (ots)
(ha) Die 16-jährige Bilan M. ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt, die Fahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell