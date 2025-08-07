Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250807 - 0809 Frankfurt - Fechenheim: Brandstiftung an Firmengebäude - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (07.08.2025) wurde in der Ferdinand-Porsche-Straße ein Feuer an einem Firmengebäude gemeldet. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Gegen 01:35 Uhr teilten Zeugen über Notruf bei Polizei und Feuerwehr mit, dass es im Eingangsbereich eines Bürogebäudes brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht worden. Die Haupteingangstür wurde durch die Flammen jedoch so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr funktionsfähig war. Deshalb mussten vier Personen durch die hinzugezogene Feuerwehr über eine Leiter aus dem Gebäude gebracht werden. Eine der Personen wurde durch Einatmen des entstandenen Rauchs leicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlich begangenen Tat aus und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Ob diese Brandlegung mit anderen ähnlichen Taten der jüngsten Vergangenheit in Verbindung steht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Polizei liegen Hinweise auf eine männliche Person vor, die vom Tatort geflüchtet sein soll. Diese kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, jugendliches Erscheinungsbild, lockige kinnlange Haare. Die Person war mit einem Trikot bekleidet und trug eine Basecap falschherum.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755-51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

