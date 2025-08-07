Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250807 - 0808 Großkrotzenburg

Frankfurt am Main: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 250805 - 792 - Fahndungslöschung - Vermisste zurück

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach der 13-jährigen Julana wird hiermit zurückgenommen, sie ist unversehrt aufgefunden worden.

