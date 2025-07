LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis mit anschließendem Widerstand und Verstoß gegen das Waffengesetz

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am 19.07.2025 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der B281 zwischen Lichte und Neuhaus am Rennweg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und anschließender Flucht. Zu dieser Zeit befuhr die 26-jährige Geschädigte mit ihrem Pkw AUDI die B281 von Lichte kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. Dort musste diese an einer auf der Fahrbahn gehenden Person vorbeifahren, welche versuchte ...

