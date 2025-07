Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht mit verletzter Person

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 19.07.2025 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der B281 zwischen Lichte und Neuhaus am Rennweg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und anschließender Flucht. Zu dieser Zeit befuhr die 26-jährige Geschädigte mit ihrem Pkw AUDI die B281 von Lichte kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. Dort musste diese an einer auf der Fahrbahn gehenden Person vorbeifahren, welche versuchte Fahrzeuge anzuhalten. Als die Geschädigte dann an der Person vorbeifuhr, kam dieser ein anderer Pkw entgegen und es kam zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln. Hierbei wurde die 26-jährige durch ihren eigenen zersplitternden Spiegel im Gesicht getroffen und verletzt. Diese erlitt hierdurch blutende Verletzungen. Der andere unbekannte Pkw, welcher ihr entgegenkam fuhr einfach weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Der Fußgänger entfernte sich ebenfalls unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugenaufruf:

Wer Angaben zum flüchtigen Fahrzeug, dem Fahrzeugführer und dem Fußgänger machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/ 875-0 zu melden.

Der Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,75 m bis 1,80 m groß - schlanke Figur - trug ein rotes T-Shirt, kurze Hose und eine Halskette - hatte kurze blonde Haare

