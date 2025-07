LPI-SLF: Betrunken im Straßenverkehr mit Uniform

Remptendorf (ots) - Am Freitag, den 19.07.2025, stellten die Beamten gegen 19:15 Uhr eine 29-jährige Fahrerin eines E-Scooters in der Ortslage Ruppersdorf fest. Da sich an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand, wurde die Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab die Fahrerin an, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Aufgrund dessen wurde ein ...

