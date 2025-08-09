Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250809 - 0817 Frankfurt - Innenstadt Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Seit Donnerstag (7. August 2025) gegen 19:12 Uhr wird die 15-jährige Kinga O. vermisst.

Letztmalig wurde Kinga am McDonalds auf der Großen Friedberger Straße 3-5 in 60313 Frankfurt a.M. gesehen und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Kinga O. könnte sich möglicherweise im Bereich des Nordwestzentrums aufhalten.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, kräftige Figur, circa 160cm groß, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden; trug ein helles Longsleeve, eine schwarze Leggins und weiße Sportschuhe.

Wer hat Kinga O. gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Frau Kinga O. nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069 / 755 51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

