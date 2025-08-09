Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250809 - 0816 Frankfurt - Bockenheim Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (8. August 2025) randalierte ein Jugendlicher in einem Krankenhaus und schoss mit einer Pfefferpistole auf einen Mitarbeiter des Krankenhauses. Die Polizei nahm den 16-Jährigen fest.

Gegen 22:50 Uhr befand sich der Jugendliche im Bereich der Zentralen Notaufnahme eines auf der Grempstraße befindlichen Krankenhauses und wartete auf eine Bekannte, welche sich in Behandlung befand. Aufgrund seines Geschreis bat der diensthabende Arzt den 16-Jährigen die Räumlichkeiten zu verlassen. Der Aufforderung kam dieser jedoch nur spärlich nach. Im Bereich des Ausgangs drohte er sowohl dem Arzt, als auch den Mitarbeitern, dass er diese erschieße. Kurz darauf zückte der Tatverdächtige eine Pfefferpistole und schoss mit dieser auf einen Mitarbeiter. Weitere Arbeitskollegen des Arztes hielten den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei fest, welche diesen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergaben.

