POL-F: 250810 - 0819 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte - Polizei nimmt Unruhestifter fest

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (9. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 60-Jährigen fest. Im Zuge der Kontrolle griff der Mann die Beamten an.

Gegen 20:15 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass es auf der Zeil zu einer Schlägerei gekommen sei. An der Örtlichkeit angekommen trafen die Einsatzkräfte den späteren Tatverdächtigen an und unterzogen diesen einer Kontrolle. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens entschieden sich die Beamten für eine Fesselung. Der damit nicht einverstandene 60-Jährige kratzte einen der Polizisten und schlug im Anschluss nach den Einsatzkräften. Die Ordnungshüter brachten den Mann kontrolliert zu Boden, nahmen ihn fest und fuhren ihn im Anschluss in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



