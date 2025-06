LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots) - Am Samstagabend, kurz vor 23:00 Uhr wollte ein volltrunkener 26-Jähriger seine Wohnung in einem Wohnblock in Gera-Lusan betreten, um seinen Rausch auszuschlafen. Hierbei irrte er sich aber in der Etage und wunderte sich, warum sein Schlüssel nicht passte. Aus Frust beschädigte der Mann die Wohnungstür, was dem 41-Jährigen Mieter der Wohnung nicht unbemerkt blieb. Daher informierte dieser die Polizei. Dem Betrunkenen fiel zwischenzeitlich sein Irrtum auf und ...

mehr