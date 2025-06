LPI-G: Brandverletzung nach Grillunfall

Gera (ots) - Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin aus der Robert-Koch-Straße in Gera ein streitendes Pärchen in einem grauen Honda Civic, welcher vor dem Haus stand. Nach kurzer Zeit eskalierte die Situation. Der Fahrzeugführer schlug der Dame mehrfach ins Gesicht und zog ihr an den Haaren. Daraufhin informierte die Beobachterin die Polizei. Das Auto setzte sich in diesem Augenblick in Bewegung ...

