Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin aus der Robert-Koch-Straße in Gera ein streitendes Pärchen in einem grauen Honda Civic, welcher vor dem Haus stand. Nach kurzer Zeit eskalierte die Situation. Der Fahrzeugführer schlug der Dame mehrfach ins Gesicht und zog ihr an den Haaren. Daraufhin informierte die Beobachterin die Polizei. Das Auto setzte sich in diesem Augenblick in Bewegung und fuhr in unbekannte Richtung davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten weder das Gefährt noch dessen Insassen aufgegriffen werden. Die Geraer Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche Hinweise zum Tatverdächtigen oder zur Geschädigten machen können, sich mit Angabe der Bezugsnummer 0145916/2025 unter der Telefonnummer 0365/829-0 beim Inspektionsdienst Gera zu melden. (PS)

