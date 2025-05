Polizei Aachen

POL-AC: Aachener Polizei zieht Bilanz - wenige Einsätze in der Mainacht

StädteRegion Aachen

In der Nacht zum 1. Mai hat es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aachen wenige anlassbezogene Einsätze gegeben. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte 18-mal ausrücken. Es gab 5 Körperverletzungsdelikte, eine Person musste in Gewahrsam genommen werden. Eine sexuelle Belästigung wurde zur Anzeige gebracht, 4-mal wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei überprüfte darüber hinaus 160 Fahrzeuge und deren Autofahrerinnen und Autofahrer.

Auf der Hoscheiter Straße in Simmerath fiel in der Mainacht ein junger Mann - ein 21-Jähriger aus der Gemeinde - kurz vor 2 Uhr von einem Maiwagen. Er war erheblich alkoholisiert. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Stunden zuvor war es am Mittwochmittag (30.04.25) in Aachen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr war ein Fahrzeug mit Anhänger, auf dem etwa 12 Meter lange Maibäume transportiert wurden, auf der Raerener Straße Richtung Schmithofer Straße unterwegs gewesen. Zwei der Maibäume ragten über den Anhänger hinaus. Beim Abbiegen in die Monschauer Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Der 60-jährige Mann aus Raeren wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Aachen darauf hin, dass Ladung immer ordnungsgemäß gesichert sein muss und dass besondere Vorsicht geboten ist, wenn Ladung herausragt: gerade beim Abbiegen.

