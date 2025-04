Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl: Polizisten fassen Tatverdächtige

Aachen (ots)

Am Burtscheider Markt ist einer Rentnerin am Montagmittag (28.04.25) Geld aus ihrer Handtasche gestohlen worden. Doch die Diebin hatte die Rechnung ohne eine Polizistin und einen Polizisten gemacht, die in ihrer Freizeit unterwegs waren und den Vorfall mitbekamen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Tatverdächtige die 88-jährige Frau kurz vor 14 Uhr unter dem Vorwand angesprochen, sie sammele Spenden. So verwickelte sie sie in ein Gespräch. Die Frau saß auf einer Parkbank. Ihre Handtasche hatte sie im Korb ihres Rollators gelegt. Während die Tatverdächtige der Frau einen Unterschriftenzettel gab und sie so offenbar ablenkte, stahl sie das Geld aus dem Portemonnaie in der Tasche und flüchtete. Die Rentnerin bemerkte dies und rief laut um Hilfe. Dies hörten eine Beamtin und ein Beamter der Aachener Bereitschaftspolizeihundertschaft, die in einem nahegelegenen Café saßen. Sie nahmen direkt die Verfolgung auf, konnten die Tatverdächtige - eine 20-jährige Frau aus Duisburg - bereits auf der Hauptstraße fassen und bis zum Eintreffen der Kollegen der Polizeiwache West festhalten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell