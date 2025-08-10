Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250810 - 0820 Frankfurt - Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Samstagabend (9. August 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer gegen 22:45 Uhr am Schaumainkai die einspurige Fahrbahn in absteigende Richtung. Hinter dem Audi-Fahrer fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Motorrades der Marke Honda ebenfalls die Fahrbahn in absteigende Richtung. Im Fahrverlauf bremste der 36-Jährige, überfuhr die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung, um zu wenden. Der 24-Jährige, welcher im Begriff war ebenfalls die Fahrbahnbegrenzung zu überfahren, um den Audi-Fahrer zu überholen, rechnete vermutlich nicht mit dem Fahrmanöver des Autofahrers und kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Fahrzeuges. Der Motorradfahrer und dessen 24-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle sperrten Polizeibeamte voll und leiteten den Verkehr um.

