Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250811 - 0822 Frankfurt - Ostend: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Samstag (09. August 2025) auf Sonntag (10. August 2025) einen Fahrraddieb auf frischer Tat fest.

Der 49-Jährige war gegen 01:20 Uhr gerade dabei ein Mountainbike zu klauen, als eine vorbeifahrende Funkstreifenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde. Das angebrachte Kettenschloss des Fahrrads war bereits durch Aufdrehen mittels der Sattelstütze abgerissen, als die Beamten direkt reagierten und den alkoholisierten mutmaßlichen Dieb festnahmen.

Der Beschuldigte muss sich jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

