Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250811 - 0823 Frankfurt - Bornheim: Raub von Armbanduhr - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstag (5. August 2025) raubte ein bislang Unbekannter die Uhr eines 21-Jährigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich der Geschädigte und dessen Begleiter gegen 03:20 Uhr in der Straßenbahn der Linie 18 in Richtung Friedberger Warte. Während der Fahrt geriet der 21-Jährige mit dem späteren Tatverdächtigen in ein Gespräch. An der Haltestelle "Friedberger Warte" angekommen riss der Räuber die Uhr des Geschädigten von dessen Handgelenk und flüchtete aus der Straßenbahn auf die Friedberger Landstraße in Richtung stadtauswärts. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 175cm groß, dunkle kurze Haare; trug ein langärmliges schwarzes Sweatshirt und eine hellblaue Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

