Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250812 - 0825 Frankfurt - Sachsenhausen: Kostenlose Fahrradcodierung beim Goetheturmfest

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei wird im Rahmen des traditionellen Goetheturmfests im Sachsenhäuser Stadtwald am 16.08.2025 zwischen 12-16 Uhr kostenlose Fahrradcodierungen durchführen. Neben dem Präventionsteam wird auch die Schutzfrau vor Ort, Frau Trujkic als Ansprechpartnerin dabei sein.

Die Codierung erfolgt in Kooperation mit dem Verein "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl. Da nur begrenzte Plätze vorhanden sind, ist eine Voranmeldung per Mail notwendig.

Bitte den Termin, die gewünschte Uhrzeit, den Namen und die Wohnanschrift angeben. Die Anmeldung ist unter der folgenden Mailadresse schnell und unkompliziert möglich: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

