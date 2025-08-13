PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250813 - 0827 Frankfurt - Seckbach: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo befindet sich Herr B.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Seit Dienstag, dem 12.08.2025, gegen 14:30 Uhr, wird der 81-jährige Herr B. aus Frankfurt-Seckbach vermisst.

Herr B. verließ zu dieser Zeit mit seinem Pedelc die eheliche Wohnung in Seckbach für eine Fahrradtour und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. In der Vergangenheit unternahm Herr B. Fahrradtouren im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr B. in einer hilflosen Lage befinden oder Schwierigkeiten bei der Orientierung haben könnte.

Herr B. kann wie folgt beschrieben werden:

mitteleuropäisches Erscheinungsbild, altersentsprechendes Aussehen, schlanke Statur, gebückte Haltung, ca. 1,70 m groß, Drei-Tage-Bart, kurze dunkelgraue Haare, trägt eine dunkelblaue Hose, ein weiß/rot kariertes Kurzarmhemd und eine dunkle Fleecejacke

Herr B.dürfte ein dunkles Pedelec mit einem sogenannten Tiefeinstieg mit sich führen. Der nachfolgende Link zeigt ein Bild des Vermissten:

https://k.polizei.hessen.de/594517759

Wer hat Herrn B. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069/ 755 51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

