POL-F: 250813 - 0830 Frankfurt-Seckbach: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0827

(bo) Der seit Dienstagmittag (12. August 2025) vermisste Herr B. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird somit zurückgenommen.

