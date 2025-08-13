PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250813 - 0830 Frankfurt-Seckbach: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0827

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit Dienstagmittag (12. August 2025) vermisste Herr B. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird somit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

