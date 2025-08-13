Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250813 - 0829 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Streit eskaliert- Polizei nimmt Aggressor fest

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagmorgen (12. August 2025) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern, die Polizei nahm einen 39-Jährigen fest.

Gegen 06:25 Uhr gerieten nach bisherigem Kenntnisstand zwei Männer im Bereich der Taunusstraße/ Ecke Moselstraße in Streit. Hierbei setzte der 39-jährige Tatverdächtige eine zerbrochene Gasflasche ein und verletzte einen 31-jährigen Mann im Bereich des Oberkörpers.

Die Verletzungen wurden in einem umliegenden Krankenhaus versorgt und der junge Mann konnte dieses im Anschluss wieder verlassen.

Den 39-Jährigen nahmen die eingesetzten Polizeistreifen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fest. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

