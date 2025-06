Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Kinder im Blick

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Polizei des Oberbergischen Kreises hat sich am Dienstagvormittag (3. Juni) an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" beteiligt. Die Oberbergische Polizei hat bei der Aktion kreisweit vor allem das Fahrverhalten der erwachsenen Verkehrsteilnehmenden rund um die Schutzzone "Schule" genauer unter die Lupe genommen und dabei insgesamt 167 Fahrzeuge kontrolliert. In kurzer Zeit wurden über 50 Verstöße von Autofahrern festgestellt. Während 44 von ihnen zu schnell unterwegs waren, nutzten drei Fahrer ihr Mobiltelefon verbotswidrig. Auch ahndete die Polizei in drei Fällen die fehlende Sicherung von Kindern in Autos, weil sie entweder nicht angeschnallt waren oder Kindersitze fehlten.

