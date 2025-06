POL-GM: Einbrecher suchen Lagerhalle auf

Gummersbach (ots) - In der Zeit von Freitag (30. Mai) bis Sonntag warfen Unbekannte eine Scheibe einer Bücherei in der Moltkestraße ein und gelangten so in die Räume. Sie stahlen Bargeld und ein Smartphone. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

