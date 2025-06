POL-GM: Bauwagen aufgebrochen

Gummersbach (ots) - Am Montag (2. Juni) war ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Erkrath auf der L337 von Unnenberg in Richtung Dannenberg unterwegs. Gegen 20:08 Uhr kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Stacheldrahtzaun und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

