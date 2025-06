POL-GM: Unfall mit drei Beteiligten

Wipperfürth (ots) - Am Sonntag (1. Juni) war ein 58-jähriger Gummersbacher mit seinem Opel auf der B237 aus Wipperfürth in Richtung Marienheide unterwegs. In Höhe der Einmündung "Ibach" überholte er gegen 19:50 Uhr den vorausfahrenden Citroën eines 53-Jährigen aus Freirachdorf. Da dieser zeitgleich nach links in die Straße "Ibach" abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 53-Jährige und die 10-jährige Mitfahrerin des Gummersbachers wurden mit ...

mehr