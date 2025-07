Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf nach einer sexuellen Belästigung eines jungen Mädchens (48/2107)

Speyer (ots)

Am Montag, den 21.07.2025, gegen 20:30 Uhr sei es in der Spitalgasse in Speyer zu einer Belästigung eines jungen Mädchens gekommen. Hier hätte ein namentlich bekannter Mann ein Mädchen offensichtlich gegen ihren Willen von hinten umarmt und es möglicherweise im Bereich des Oberkörpers unsittlich berührt. Anschließend sei das Mädchen in Richtung Zeppelinstraße geflüchtet. Der Täter sei ihr noch kurzzeitig gefolgt und dann jedoch in eine andere Richtung weitergegangen. Die Personalien des geschädigten Mädchens sind der Polizei noch nicht bekannt.

Um die Strafverfolgung zu ermöglichen, bittet die Polizeiinspektion Speyer um Mitthilfe.

Waren Sie Augenzeuge des Vorfalls? Kennen Sie das Mädchen? Haben Sie im Bekanntenkreis von dem Vorfall gehört und können sachdienliche Hinweise zu dem Mädchen geben?

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Maximilianstraße 6 67346 Speyer 06232 1370

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell