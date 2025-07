Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtiger PKW nach Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Montag, den 21.07.2025, gegen 12:00 Uhr befuhr die 35-Jährige Rollerfahrerin die Wormser Landstraße von Worms kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Auf Höhe des dortigen Friedhofes parkte ein blauer PKW rückwärts auf die Fahrbahn aus, sodass die Rollerfahrerin abrupt abbremsen musste und zu Fall kam. Hierbei zog sie sich Schürfwunden am Knie und der linken Hand zu. Der Fahrer des PKWs entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren und bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

