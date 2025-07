Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad - Führerschein sichergestellt

Frankenthal (ots)

Am Montag, den 21.07.2025, befuhr eine 63-Jährige Autofahrerin die Freinsheimer Straße in Flomersheim in Fahrtrichtung L524 (Freinsheimer Straße / Eppsteiner Straße). An der dortigen Einmündung übersah sie die kreuzende 81-Jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich eine Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Durch die Beamten konnte vor Ort der Verdacht begründet werden, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

