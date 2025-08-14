PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250814 - 0832 Frankfurt - Niederursel: Brandstiftung - Drei Brände in Niederursel kurz hintereinander

Frankfurt (ots)

(ha) In Niederursel löschte die Feuerwehr in der Nacht von Mittwoch (13. August 2025) auf Donnerstag (14. August 2025) kurz hintereinander drei Brände in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Unbekannte zerstörten nach aktuellen Erkenntnissen gegen 02:00 Uhr zunächst die Fahrzeugfront eines in der Spielsgasse geparkten Autos. Danach entzündeten sie das Fahrzeug.

Um 02.45 Uhr zündeten Unbekannte ein Werbeplakat im Gerhardt-Hauptmann-Ring an. In derselben Straße brannten gegen 03:10 Uhr dann nochmal fünf Abfalltonnen.

In allen Fällen konnte das Feuer schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, niemand wurde verletzt. Eine umfangreiche Fahndung durch Polizeibeamte im Nahbereich verlief erfolglos. Es entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auf Grund der örtlichen Nähe liegt der Verdacht nahe, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

