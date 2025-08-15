Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250815 - 0836 Frankfurt - Ostend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des Donnerstages (14. August 2025) geriet eine Wohnung in der Königswarterstraße in Vollbrand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wählten Zeugen des Wohnhauses gegen 05:45 Uhr den Notruf, da sie aufgrund des ausgelösten Rauchwarnmelders auf den Brand im Erdgeschoss aufmerksam wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Auch wurde durch das Feuer niemand verletzt. Ersten Schätzungen nach liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

