Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250815- 0838 Frankfurt- Berkersheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Sonntag (10. August 2025) gegen 09:30 Uhr wird der 24-jährige Sven P. aus Frankfurt-Berkersheim vermisst.

Zuletzt gesehen wurde er, als er zur angegebenen Zeit seine Wohnung Am Dachsberg verließ, zuvor hatte er die Nacht in Darmstadt verbracht.

Mögliches Ziel am Sonntagmorgen war die Frankfurter Innenstadt bzw. der Hauptbahnhof. Es liegen allerdings auch nicht verifizierte Hinweise auf einen kurzzeitigen Aufenthalt am Festplatz Bad Vilbel vor. Seit dem Verlassen seiner Wohnung gab es keinen Kontakt mehr mit dem Vermissten. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, kurze dunkelbraune Haare, Vollbart, normale Figur; bekleidet war er zuletzt mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose

Ein Bild ist dem beigefügten Link zu entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/406282095

Wer hat Herrn P. noch nach dem 10.08.2025, 09:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

