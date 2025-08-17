Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250817- 0841 Frankfurt- Dornbusch: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

(rü)Seit Samstag (16. August 2025), 08:00 Uhr, wird der 81-jährige Joachim M. aus Frankfurt / Dornbusch vermisst. Herr M. ist an Demenz erkrankt und kann sich vermutlich nicht orientieren. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in der Carl-Goerdeler-Straße gesehen. Ein mögliches Ziel könnte der Hauptfriedhof Frankfurt sein.

Herr M. kann wie folgt beschrieben werden:

Westeuropäischer Phänotyp, ca. 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Vermutlich trägt er eine dunkle Jeans oder Cordhose sowie ein weißes T-Shirt.

Wer hat Herrn M. noch nach dem 16.08.2025, 08:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier in Frankfurt unter 069/755-11200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell