Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250817- 0841 Frankfurt- Dornbusch: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(rü)Seit Samstag (16. August 2025), 08:00 Uhr, wird der 81-jährige Joachim M. aus Frankfurt / Dornbusch vermisst. Herr M. ist an Demenz erkrankt und kann sich vermutlich nicht orientieren. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in der Carl-Goerdeler-Straße gesehen. Ein mögliches Ziel könnte der Hauptfriedhof Frankfurt sein.
Herr M. kann wie folgt beschrieben werden:
Westeuropäischer Phänotyp, ca. 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Vermutlich trägt er eine dunkle Jeans oder Cordhose sowie ein weißes T-Shirt.
Wer hat Herrn M. noch nach dem 16.08.2025, 08:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier in Frankfurt unter 069/755-11200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell