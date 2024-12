POL-NOM: Zwei Mal betrunken Auto gefahren

Northeim (ots) - Einbeck, Negenborner Weg, Donnerstag, 05.12.2024, 13.30 - 19.10 Uhr EINBECK (Wol) - Schmuck gestohlen. Am Donnerstag im Zeitraum von 13.30 - 19.10 Uhr konnten unbekannte Personen in ein Wohnhaus im Negenborner Weg in Einbeck einbrechen. Die Personen gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus und konnten dort Schmuck in bisher noch nicht abschließender Menge entwenden. Der Wert wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. ...

