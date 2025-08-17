PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250817- 0840 Frankfurt- Westend: Festnahme nach Beleidigung

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (16. August 2025) wurde der Polizei gegen 20:15 Uhr eine männliche Person gemeldet, welche in der Schumannstraße eine weitere männliche Person lautstark beleidigte.

Die hinzugezogene Polizeistreife konnte den Aufenthaltsort des späteren Beschuldigten im Zuge der Anzeigenaufnahme feststellen. In dessen Wohnung stellten die eingesetzten Beamten die Personalien des 85-Jährigen fest. Das zunächst ruhige Verhalten des Mannes schlug jedoch unvermittelt um, so dass er die Beamten beleidigte und einen der Polizisten trat.

Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Beleidung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

