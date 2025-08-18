PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250818 - 0844 Frankfurt - Gallus: Verkehrsbeeinträchtigung auf Grund von Ermittlungsarbeiten

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Montag (18. August 2025) auf Dienstag (19. August 2025) werden im Bereich der Mainzer Landstraße von dem Platz der Republik bis zur Ecke Rudolfstraße, ca. zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr, Ermittlungsarbeiten der Polizei durchgeführt. Der Straßenverkehr wird zu dieser Zeit umgeleitet werden, außerdem wird die Straßenbahn in dieser Zeit zwischen "Platz der Republik" und "Rebstöcker Straße" nicht verkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

