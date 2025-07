Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250716-2: Zeugensuche nach Autodiebstahl

Bedburg (ots)

Täter in entwendetem X5 geflüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (15. Juli) einen BMW X5 von einer Hauseinfahrt in Bedburg-Kirchtroisdorf entwendet haben sollen. Einer der Täter soll einen Rucksack oder eine Tasche bei sich gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten gegen 3.15 Uhr an das Auto an der Elsdorfer Straße herangetreten sein. Kurze Zeit später soll der Täter mit der Tasche in den Wagen gestiegen und davon gefahren sein. Sein Komplize sei davongelaufen.

Die Geschädigte rief sie die Polizei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und fahndeten nach dem Fahrzeug sowie nach Verdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell