POL-F: 250818 - 0843 Frankfurt - Eschersheim: Polizisten haben den richtigen Riecher

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte kontrollierten am frühen Sonntagmorgen (17. August 2025) einen Mann, dessen Kontrolle letztendlich zur Fertigung von neun Strafanzeigen führte.

Die beiden Beamten fuhren gegen 05:25 Uhr zum Ende ihrer Nachtschicht die Eschersheimer Landstraße entlang, als ihnen ein Mann auffiel, der unsicher auf seinem E-Scooter fuhr (unter anderem Schlangenlinien). Sie entschlossen sich deshalb eine Kontrolle durchzuführen, die letztendlich umfangreicher wurde als vielleicht zunächst erwartet. Der 38-jährige Fahrer war per Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben und stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Weiterhin war der mitgeführte E-Scooter nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben und das angebrachte Kennzeichen passte nicht zu dem Modell. Aus diesem Grund nahmen die Polizisten den Mann vor Ort fest und stellten den Roller sicher.

Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn die Beamten führten im Anschluss an die Kontrolle noch eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm durch. Hier trafen sie auf seinen 33-jährigen Mitbewohner, der zwar zunächst den Haftbefehl bezahlte aber kurz darauf selbst zum Beschuldigten wurde, da die Beamten bei ihm diverse Hehlerware, Betäubungsmittel und scharfe Munition auffinden konnten. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

