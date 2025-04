POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 14-Jährigen aus Groß Petershagen bei Greifswald

Waren (ots) - Am 10.04.2025 gegen 13:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Schuppens in der Ringstraße in 17192 Alt Schönau. Umgehend wurden eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Waren und Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Die Kameraden der ...

mehr