POL-PDLD: Edenkoben - Fahrten unter Drogeneinfluss

Herxheim bei Landau/Pfalz, Albert-Detzel-Straße (ots) - Am 16.03.2025, gegen 19:20 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Landau ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, kontrollieren. Das Fahrzeug war augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Trotz eindeutiger Haltesignale sowie eingeschaltetem Blaulicht setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Verfolgungsfahrt zog sich über mehrere Straßen in Herxheim, bevor der Sozius in einer Sackgasse ...

