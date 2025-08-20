PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Salzbergen - Aufsitzrasenmäher entwendet

Salzbergen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.07.2025, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 13.08.2025, 10:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Straße Im Holde in Salzbergen ein. Sie entwendeten daraus einen Aufsitzmäher sowie eine akkubetriebene Motorsense inklusive mehrerer Akkus und eines Ladegerätes. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

