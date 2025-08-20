Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Aufsitzrasenmäher entwendet
Salzbergen (ots)
Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.07.2025, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 13.08.2025, 10:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Straße Im Holde in Salzbergen ein. Sie entwendeten daraus einen Aufsitzmäher sowie eine akkubetriebene Motorsense inklusive mehrerer Akkus und eines Ladegerätes. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.
