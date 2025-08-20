Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lengerich - Bargeld gestohlen
Lengerich (ots)
Am Dienstag, gegen 10:19 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus am Sallerweg in Lengerich. Er gelangte durch ein Fenster des Wintergartens in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchte er mehrere Schubladen und entwendete Bargeld. Anschließend verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
