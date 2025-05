Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (04.05.2025) mischte ein bislang unbekannter Täter mindestens drei Personen offenbar eine unbekannte Substanz ins Getränk in einer Disko in der Halderstraße. Die Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass ein 25-jähriger Mann eine Substanz verabreicht bekommen hätte und nur zum Teil ansprechbar wäre. Die Polizeibeamten stellten vor Ort den 25-Jährigen fest. Dieser wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später meldeten sich zwei 20-jährige Frauen, welche ähnliche Beschwerden hatten. Die beiden Frauen mussten ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell