POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (04.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Euler-Chelpin-Straße zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 16-Jährigen. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr griffen die zwei bislang unbekannten Täter den 16-Jährigen an und schlugen ihn. Als Passanten die Unbekannten ...

mehr